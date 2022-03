Denny Landzaat, crisismanager bij Willem II: ‘Het was voor iedereen overleven’

Hij graaft in zijn geheugen en komt dan met een lijstje. ,,Co Adriaanse bij FC Twente, Paul Jewell bij Wigan Athletic... En misschien Frans Körver, bij MVV?” De vraag was hoe vaak Denny Landzaat als speler meemaakte dat een hoofdtrainer werd ontslagen. ,,Oh ja, in mijn eerste periode bij Willem II vertrok Adriaanse één duel voor het einde van het seizoen. Al stapte hij toen zelf op, na een zware thuisnederlaag tegen SC Cambuur.”