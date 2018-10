Diego Palacios trots terug in Tilburg: ‘Tijd voor een derbyzege’

Van de twee interlands die Ecuador vorige week afwerkte in het Midden-Oosten, deed Diego Palacios maar een helftje mee tegen Qatar. Toch gaat hij ervan uit dat hij er bij is als Ecuador in november oefent in en tegen Paraguay. ,,We hebben een nieuwe bondscoach en die had drie linksbacks opgeroepen. Hij wilde ons allemaal zien spelen."

Zijn debuut maakt Palacios zo trots als een pauw. ,,Dit was een van mijn voetbaldromen. Ik heb na afloop via Skype meteen contact gehad met mijn ouders en mijn zeven broertjes en zusjes. Ik ben de oudste van de acht. Ook zij vonden het allemaal geweldig natuurlijk."

Familie

Voetbal heeft de familie Palacios veel gebracht. ,,Alles", zegt Diego zelf. Zijn vader en moeder hebben allebei een baantje gekregen bij de club Aucas, die hem nu aan Willem II verhuurt. ,,En ik kan ze nu ook financieel ondersteunen en dat doe ik natuurlijk graag."

Palacios wordt tijdens het interview bijgestaan door zijn begeleider Esteban Baez, die door Aucas is meegestuurd naar Nederland. ,,Om Diego de eerste drie maanden in Tilburg te steunen. Hij is nog jong en voor het eerst in Europa. Bovendien sprak hij geen woord Engels."

Inmiddels heeft de verdediger Engelse en Nederlandse les. ,,Moeilijk, maar het is wel nuttig, zeker om goed Engels te spreken", vindt de Ecuadoriaan. Het bevalt hem vooralsnog uitstekend in Nederland. ,,Het is hier veiliger, schoner en rustiger dan in Ecuador. En de vrouwen zijn mooi! Ik ben vrijgezel, dus dat mag ik wel zeggen toch?" Bij Willem II heeft hij vooral een klik met Fran Sol en met Driess Saddiki.