Dieperink fluit duel Willem II met PEC Zwolle, Cantineau aangewezen als VAR

Willem II legt Tilburgs talent Timo Regouin vast

12:52 De 17-jarige Timo Regouin heeft een contract getekend voor 2,5 jaar bij Willem II. De in de Reeshof geboren en getogen spits, die ervan droomt ooit in het stadion te voetballen, speelt momenteel in Willem II onder zeventien. Hij zit al vanaf zijn tiende bij de Tilburgse club.