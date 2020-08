Dit moet je weten over de mogelijke tegenstanders van Willem II in de Europa League

Topschut­ter Kwasi Wriedt laat zich niet op aantal doelpunten vastpinnen

30 juli Zijn aanwezigheid bleef op de eerste training van Willem II wat onderbelicht. Maar er liep met Kwasi Wriedt een speler over het veld die in een paar weken tijd twee keer als bankzitter kampioen werd. Van de spelers op het veld had alleen Miquel Nelom een kast met meer serieuze prijzen.