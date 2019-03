Dit waren de drie eerdere bekerfinales van Willem II

Na de gewonnen penaltyserie van Willem II tegen AZ staan de Tilburgers voor de vierde keer in de clubhistorie in de finale van de KNVB-beker. Twee keer kwam Willem II als winnaar uit de strijd.

1943-1944: Willem II - Groene Ster 9-2

Voor de eerste bekerfinale van Willem II moeten we ver terug in de tijd. In 1944 bereikt de club na het winnen van liefst 11 (!) wedstrijden de finale van de beker, die dan nog de Holdert-beker heet. De Tilburgers winnen achtereenvolgens van TOP, Nevelo, WSC, Concordia, SVD, Helmondia, Dongen, Hieronymus, Roosendaal, Emma, Blauw-Wit en PSV. Op 11 juni 1944 is Groene Ster de laatste horde. De Limburgers worden overtuigend verslagen: 9-2, nog altijd de grootste uitslag in een bekerfinale.

1962-1963: ADO - Willem II 0-3

De tweede bekerfinale van Willem II laat negentien jaar op zich wachten. De Tilburgers plaatsen zich voor de eindstrijd door na verlenging met 1-2 te winnen op bezoek bij Alkmaar'54. De finaleplek voor Willem II komt als een verrassing: de ploeg is net gedegradeerd uit de eredivisie, terwijl ADO met een tiende plaats keurig in de middenmoot staat. De Hagenaar spelen ook nog een thuis, maar toch gaat de beker naar Willem II, dat als extra beloning Europa in mag.

2004-2005: PSV - Willem II 4-0

In het seizoen 2004-2005 plaatst Willem II zich voor de bekerfinale na een heroïsche zege op Ajax. In de eindstrijd wacht PSV, dat het in datzelfde seizoen tot de halve finale van de Champions League schopt. De Tilburgers vormen geen partij voor de ongenaakbare Eindhovenaren, die geflatteerd winnen (4-0) en daarmee beslag leggen op de dubbel. Willem II plaatst zich desalniettemin voor de eerste ronde van de UEFA Cup.

2018-2019: Willem II - Ajax ???-???