Dit Willem II zien voetballen doet pijn aan de ogen

Die arme Aro Muric. De keeper liet zich door Manchester City aan Willem II verhuren om zich te bewijzen, maar in twee wedstrijden heeft hij al elf keer moeten vissen. Bij vrijwel alle tegentreffers trof hem geen blaam.

Overleven

Na de 5-0 afstraffing in De Kuip afgelopen zondag liet Zeljko Petrovic zich in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al ontvallen dat deze wedstrijd nog een kwestie van ‘overleven’ was voor zijn ploeg. Een puntje zou al mooi zijn. En dan zou het woensdag tegen concurrent ADO Den Haag moeten gebeuren.

Maar overleven deden de Tilburgers bepaald niet gisteravond. Waar de ploeg van Petrovic afgelopen zondag volledig instortte na de 1-0 van Feyenoord, liep de achterstand nu ook in rap tempo op. Speelde Willem II zondag nog een goede eerste helft, gisteravond ging het al direct mis. Na 19 minuten stond het 0-3 voor FC Utrecht. Einde wedstrijd, maar nog wel 71 minuten te gaan...

De minieme hoop in de rust op een stiekem gelijkspelletje werd na 1 minuut en 19 tellen in de tweede helft de grond in geboord, toen FC Utrecht voor de derde keer na een aanval over de linkerflank van Willem II scoorde: 0-4. De flank waarop back Derrick Köhn na zijn wanprestatie tegen Feyenoord toch weer een basisplaats had. En waarop Mike Trésor weer moeite had met zijn verdedigende taken. Met 0-6 kwamen de Tilburgers er uiteindelijk nog genadig vanaf. Het is de grootste thuisnederlaag in de eredivisie sinds 2 februari 2003, toen Ajax ook met 0-6 won.

Quote We hebben zes overtredin­gen gemaakt in de hele wedstrijd. Dat kan toch niet? Willem II-coach Zeljko Petrovic

Petrovic zei na de wedstrijd moeilijk woorden te kunnen vinden om zijn woede en teleurstelling uitdrukking te geven. Hij slaagde er toch in. De coach sprak van een slachting, van een prestatie die Willem II-onwaardig is, moeilijk te accepteren ook. ,,Volgens mij hebben we zes overtredingen gemaakt de hele wedstrijd! Dat kan toch niet! We weten waar het fout gaat, maar ik praat nu niet over individuen”, aldus Petrovic, die niet alleen doelde op de verdedigers. Hij benadrukte dat het gemis van de geblesseerde basisspelers Driess Saddiki, Pol Llonch en Freek Heerkens een grote rol speelde.

Pijnstillers

Hij rekent er op dat de laatste twee woensdag wél zullen spelen in de degradatiekraker tegen ADO Den Haag. Met pijnstillers desnoods. ,,Dat moet. We hebben ze nodig. Nu wordt het verdedigende blok op het middenveld gevormd door een jongen van net 19 (Wesley Spieringhs , red.) en een aanvallende middenvelder (Lindon Selahi). Als daar twee routiniers staan, gaat ook de rest van het team beter spelen. Die jongens weten wanneer er een slimme overtreding moet worden gemaakt, wanneer je wel of niet kunt instappen."

Petrovic moet voor psycholoog spelen in aanloop naar ADO-thuis. En knopen doorhakken. Kan Derrick Köhn na twee wanprestaties wel blijven staan links achterin? Zo nee, wie moet het in hemelsnaam dan doen daar? Begint Kwasi Wriedt weer op de bank, zoals gisteren? Of verdient hij vanwege zijn goede invalbeurt een basisplaats ten koste van Vangelis Pavlidis? Moeten die twee misschien toch weer allebei starten?

De antwoorden op al die vragen móeten goed zijn. Want woensdag móet er worden gewonnen.