Dit zijn de vijf belangrijkste pijnpunten van Willem II

Zelden was het enthousiasme in Tilburg de laatste jaren groter dan na de 5-0 thuiszege tegen Heracles op 26 augustus. Eindelijk voetbalde Willem II weer zoals de fans dat zo graag willen zien: met drie aanvallers en onbevangen op de aanval. Het spektakel stond voorop. Het leek een mooi seizoen te worden. Die euforie is inmiddels wel getemperd, zo niet verstomd, want Heracles bleek voorlopig ook meteen de laatste thuiszege. Daarna volgden gelijke spelen tegen Excelsior en Feyenoord, de 0-1 nederlaag tegen FC Utrecht en afgelopen zondag de 1-3 tegen Vitesse. Het was alweer even geleden dat Willem II op eigen veld zo kansloos ten onder ging. De belangrijkste pijnpunten op een rijtje.