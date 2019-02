Doelpunt, beuk op dug-out én winst voor Willem II

De 2-1 zege van Willem II gisteravond op AZ kwam voor velen als een verrassing. Alleen niet voor de staf en voor de spelers van de Tilburgse club, die ondanks een serie van drie nederlagen in zichzelf en de manier van spelen bleven geloven. ,,We hebben AZ agressief over het hele veld opgejaagd”, zei Daniel Crowley, de spelverdeler van Willem II. ,,Het verschil is dat het allemaal net wat feller ging dan de voorbije weken. In de laatste drie duels lieten we onnodig de punten liggen. We beseften dat we een resultaat bitter hard nodig hadden.”