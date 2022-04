Dolend Willem II wordt zelfs door promovendus Go Ahead afgeslacht

Na de behoorlijke prestatie tegen Feyenoord (2-0 verlies) was de hoop bij Willem II gevestigd op de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Ook die leverde de Tilburgers geen punten op, maar juist een enorme dreun. De zoveelste dit seizoen.

Integendeel; het werd een afslachting in Deventer. Onder meer door drie tegentreffers uit hoekschoppen werd het uiteindelijk 4-0 in de Adelaarshorst. De Tricolores stevenen rechtstreeks op degradatie af.

Willem II begon fel aan het duel en dat resulteerde na tien minuten in een kans. Het schot van Jizz Hornkamp was hard genoeg, maar Go Ahead-doelman Andries Noppert wist er een hand achter te krijgen.

Aan de andere kant was het bij de eerste behoorlijke kans wél meteen raak. Na de eerste corner van de thuisclub, in de 26e minuut. bleef de bal in het vijfmetergebied hangen. Isac Lindberg zag zijn eerste pogingen nog gestopt door keeper en verdedigers, maar bij de vierde poging van dichtbij was het wel raak: 1-0.

Driess Saddiki liet niet veel later een goede schietkans onbenut. Op aangeven van Mats Köhlert kon hij vrij uithalen binnen het strafschopgebied, maar zijn inzet was te zacht en niet zuiver genoeg geplaatst.

Dure misser

Een dure misser, want Eagles was een stuk effectiever voorin. Ook de tweede hoekschop van de thuisploeg leverde een doelpunt op. Dit keer kopte Inigo Cordoba de bal binnen: 2-0.

Met Max Svensson in plaats van Elton Kabangu probeerde Willem II-trainer Kevin Hofland zijn ploeg andere aanvallende impulsen te geven in de tweede helft. Bijna kregen de Tilburgers direct na rust een presentje, toen een Go Ahead-verdediger zijn eigen doelman ongewild leek te passeren, maar Noppert stopte de bal precies op de lijn.

Even later had Driess Saddiki móeten scoren, maar hij verzuimde de goede lage voorzet van Svensson binnen te schieten. De bal ging hoog over de lat. Jizz Hornkamp leverde wél een goede kopbal met stuit af, maar dit keer verrichtte keeper Noppert een wereldredding. Het thuispubliek zong vervolgens minutenlang ‘Noppert in Oranje’.

Uitblinkende Go Ahead Eagles-doelman

De tijd ging daarna dringen voor de Tricolores, die ook nog moesten oppassen dat Go Ahead het duel niet voortijdig in het slot gooide. Maar dat gebeurde wel. Bij een van de spaarzame uitbraken van de thuisploeg in de tweede helft schoot Ogechika Heil de bal fraai binnen: 3-0. Direct daarna kwam Poll Llonch nog in het veld voor Saddiki, maar dat was mosterd na de maaltijd uiteraard. Dat gold ook voor het inbrengen van Argyris Kampetsis voor Hornkamp tien minuten voor tijd. De Griek scoorde nog bijna, maar opnieuw stak de uitblinkende Noppert daar een stokje voor.

Inmiddels was het al wel 4-0 geworden en voor de derde keer viel de tegentreffer uit een hoekschop. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg mag Willem II op papier nog hopen op handhaving, maar wie de ploeg het hele seizoen heeft zien voetballen, weet dat er een waar mirakel nodig is om degradatie nog te voorkomen.

