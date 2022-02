Dompers voor Willem II: Llonch een paar weken uit de roulatie, Köhlert twijfelgeval voor Ajax-thuis

Afgelopen zondag moest Llonch tijdens het uitduel met Sparta (1-0 nederlaag) na 25 minuten de strijd staken. Gevreesd werd al voor een hamstringblessure die hem meerdere weken aan de kant zou houden, en die vrees is waarheid geworden. ,,Hij is er een aantal weken uit", sprak trainer Fred Grim in aanloop naar Ajax-thuis van zaterdag. ,,Het is nog even afwachten. Het is niet het ergste scenario, maar of het twee, drie of vier weken is, dat weten we nog niet.”