Drama nummer zoveel voor Willem II dit seizoen

Wat een sof voor Willem II: toen het duel met FC Utrecht al beslist was (0-3), waren er nog maar liefst 71 minuten te spelen. Drama nummer zoveel voor de Tricolores dit seizoen. Uiteindelijk werd het 0-6 in Tilburg.

Willem II-coach Zeljko Petrovic liet zich in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al ontvallen dat deze wedstrijd nog een kwestie van ‘overleven’ was voor zijn ploeg. Een puntje zou al mooi zijn. En dan moet het woensdag tegen ADO Den Haag gebeuren.

Maar overleven deden de Tilburgers niet vrijdagavond. FC Utrecht begon fel en sloeg binnen 20 minuten drie keer toe. Petrovic had vooraf aangekondigd het ‘wat anders te gaan doen’. Nadat de Tilburgers een aantal wedstrijden in 4-4-2 met Kwasi Wriedt én Vangelis Pavlidis voorin waren aangetreden, koos de coach nu voor het ‘oude vertrouwde’ 4-3-3. Dat kostte Wriedt - toch goed voor vijf doelpunten in elf duels - zijn plek.

Alle goede bedoelingen ten spijt, de eerste kans van FC Utrecht ging meteen binnen. Hidde ter Avest stond in de derde minuut nét geen buitenspel en rondde de vloeiende aanval koeltjes af: 0-1.

Waar de ploeg van Petrovic afgelopen zondag volledig instortte na de 1-0 van Feyenoord (eindstand: 5-0), liep de achterstand nu ook rap tempo op. In de elfde minuut maakte Sander van der Streek een doelpunt dat vrijwel identiek was aan de eerste treffer: 0-2. En dezelfde speler mocht in de negentiende minuut ongehinderd om zijn as draaien in het strafschopgebied van Willem II en raak knallen: 0-3. Einde wedstrijd, maar nog wel 71 minuten te gaan…

De eventuele hoop op een stiekem gelijkspelletje werd na 1 minuut en 19 tellen in de tweede helft de grond in geboord, toen FC Utrecht voor de derde keer na een aanval over de linkerflank van Willem II scoorde: 0-4. En ook na de 0-5 in de 69ste minuut kregen de bezoekers nog een paar grote kansen. Daarvan ging er slechts eentje binnen: 0-6. Met Wriedt in de ploeg kwam Willem II wel iets vaker in de buurt van het doel van Eric Oelschlägel, maar daar was alles mee gezegd.

Vertrouwen tanken voor de degradatiekraker tegen ADO Den Haag was er dus allerminst bij voor Willem II. Integendeel. Door twee grote nederlagen op rij is het doelsaldo naar de gallemiezen geholpen. Het is nu de vraag of alle wonden wel tijdig geheeld zijn.

