Dreun voor Nick Doodeman en Willem II: vleugelspits maanden uitgeschakeld

In de dagen na die wedstrijd kreeg Doodeman last van zijn knie, nu is duidelijk geworden dat hij geruime tijd aan de kant staat. Het gaat volgens de club om schade aan de buitenband van zijn knie. De revalidatie van Doodeman zal enkele maanden in beslag nemen, mede omdat hij geopereerd moet worden.

Doodeman kwam afgelopen zomer over van SC Cambuur en tekende in Tilburg een contract tot medio 2025 Sindsdien is hij een vaste waarde in het elftal van trainer Kevin Hofland. In de vijftien officiële wedstrijden van Willem II (beker en competitie) stond hij veertien keer in de basis, één keer viel hij in. Hij was in al die duels goed voor twee doelpunten en twee assists.