Dreun voor Willem II en Nunnely: aanvaller loopt zware knieblessure op

,,Het doet me pijn dat ik de komende maanden niet kan voetballen", laat Nunnely via de officiële kanalen weten. ,,In wil niets liever dan Willem II de komende wedstrijden helpen, maar ik zal als teamgenoot en supporter de jongens buiten de lijnen moeten steunen. Ik heb er vertrouwen in dat we de club in de Eredivisie kunnen houden.”