Drie uitduels, de aartsrivaal op visite en een weekje Limburg: zo ziet het fraaie staartje van 2022 eruit voor Willem II

met video Nieuwe deceptie voor zwalkend Willem II: onrust en onvrede nemen toe in Tilburg

Willem II blijft maar ronddolen in het Keuken Kampioen Divisie-moeras. Op een wederom rumoerige avond in Tilburg moest de ploeg van trainer Kevin Hofland genoegen nemen met een schamele 1-1 tegen Almere City FC. De sportieve crisis werd eerder nog ontkend, maar het is duidelijk dat iedereen bij de Tricolores serieus bij zichzelf te rade moet gaan.

22 oktober