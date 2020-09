Driess Saddiki: ‘0-4 is een uitslag die echt niet had gehoeven’

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd, kregen een paar grote kansen”, blikt de middenvelder terug. ,,Ook na de 0-2 hielden we nog geloof. In de rust hebben we benadrukt dat wij ook hadden kunnen scoren en dat we na rust ook nog mogelijkheden zouden krijgen.”

Heel moeilijk

En zo was het ook. ,,Maar eerst missen we dan een uitgelezen mogelijkheid om op 1-2 te komen en even later vliegt de 0-3 binnen. Dan wordt het wel heel moeilijk. Uiteindelijk wordt het 0-4 en dat is een uitslag die echt niet had gehoeven. Het had een hele andere wedstrijd kunnen worden.”

Positief gevoel

Saddiki vindt dat Willem II toch met een positief gevoel kan terugkijken op het Europese avontuur. ,, We hebben een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd verloren. Met de wetenschap dat er meer in had gezeten. Nu moeten we ons gaan focussen op de competitie en daarin proberen te zorgen voor weer een kans op Europees voetbal.”