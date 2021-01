Driess Saddiki: ‘Kwaliteit telt nu niet meer, het komt aan op mentaliteit’

Tegen VVV hield hij het, net terug na een blessure, nog behoorlijk lang vol. Vlak na de 1-1 werd hij gewisseld. ,,Ik ben er twaalf weken uit geweest, had nog niet zoveel wedstrijdritme. Het was slim om er uit te gaan, ik heb alles gegeven. Op een gegeven moment was het echt op.”

Knokken

Het is volgens Saddiki zaak om de sfeer binnen de club goed te houden. ,,Maar grapjes maken is even aan de kant gezet. Het doel is nu punten pakken. We moeten gaan zorgen dat dat gaat gebeuren. Elke wedstrijd knokken. Misschien komen we er dan wel uit.”