Driess Saddiki: ‘Vaker laten zien dat we goed kunnen voetballen’

,,Dit was echt niet onze slechtste wedstrijd”, vervolgde Saddiki. ,,Alleen kregen we de doelpunten te makkelijk tegen. Maar na de 2-0 hebben we onze rug gerecht. We waren dicht bij de 2-2. Dat schot van Derrick Köhn op de paal... Daarna werd het snel 3-1. We wilden nog wel, maar toen werd het heel moeilijk.”