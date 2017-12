Druk programma voor Willem II in december

Willem II begint zaterdag (20.45 uur) met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Op vrijdag 8 december volgt dan de derby tegen NAC Breda (20.00 uur), eveneens in het Koning Willem II Stadion.

Daarna staat er een midweeks competitieprogramma op de rol, waarin Willem II op woensdag 13 december (18.30 uur) op bezoek gaat bij Vitesse. Drie dagen later, zaterdag 16 december, wacht de Tricolores dan al de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (18.30 uur).

Op dinsdag 19 december komt eerstedivisionist RKC Waalwijk naar Tilburg voor de ontmoeting in de 1/8ste finales van het KNVB bekertoernooi (20.45 uur). Willem II sluit de drukke decembermaand af met een uitwedstrijd tegen Ajax op zondag 24 december (14.30 uur).