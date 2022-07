Duel in Maasmechelen biedt John van Gestel de kans om Willem II eindelijk weer eens live te zien

,,Toen ik zag dat Willem II in de voorbereiding naar Maasmechelen zou komen voor een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden, heb ik deze datum meteen roodomrand in mijn agenda gezet. Dat is nog geen vijftien kilometer van waar wij wonen”, vertelt Van Gestel. ,,Ik had in de weekenden nooit meer tijd om naar Tilburg te komen voor wedstrijden van Willem II, maar dit is een mooie gelegenheid om ze eindelijk weer eens te zien.