Duel met Heracles komt te vroeg voor Willem II'er Kolovos

Voetbal­bond Nieuw-Zee­land baalt van voorselec­tie Michael Woud bij Oranje

23 augustus De voetbalbond van Nieuw-Zeeland is er niet gelukkig mee dat Willem II-doelman Michael Woud is opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 20. De in Auckland geboren keeper speelde al voor verscheidene Nieuw-Zeelandse jeugdteams en maakte al zijn officiële debuut bij de All Whites.