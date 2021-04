Duels Willem II - NAC om Verzoeningsbeker? Dat proefballonnetje liep snel leeg in 1917

Buitens­huis moet Willem II het echt beter gaan doen; lukt dat al tegen Heracles?

9 april Een van de redenen voor het feit dat Willem II nog in degradatiezorgen verkeert, is de belabberde staat van dienst in uitwedstrijden dit seizoen. Samen met Emmen zijn de Tilburgers de slechtst presterende uitploeg, met maar acht buitenshuis behaalde punten.