E-sporter Willem II geeft op bizarre wijze derbyzege uit handen: 'Dit is de ergste nederlaag'

Tegenstander Menno Bouhuijzen begon, in tegenstelling tot Kuipers, met één speler in het team die ook daadwerkelijk in het shirt van zijn club actief is. Spits Thierry Ambrose is topscorer van de digitale tak van de Bredanaars en geniet het volledige vertrouwen van Bouhuijzen.

Furieuze start

Het begin van Kuipers was furieus. Na amper vier minuten stond de openingstreffer op het scorebord en al na ruim tien minuten nam de digitale sporter van de Tricolores een 1-3 voorsprong. Nog voor rust maakte NAC echter gelijk. Willem II leek uiteindelijk aan het langste eind te trekken door diep in de tweede helft 4-3 te maken. ,,Het is een hopeloos seizoen en dan is er maar één wedstrijd die er toe doet", reageerde Kuipers voor de camera's van FOX Sports.

Onverstoorbaar ging Bouhuijzen op jacht naar de gelijkmaker, terwijl de tijd weg bleef tikken. Tot grote frustratie van Kuijpers werd het vlak voor tijd dan toch weer gelijk. Een sensationele ontknoping die nog niet ten einde was, want het was Ambrose die er nog voor zorgde dat de punten mee naar Breda werden genomen. ,,Normaal moet het na de 1-3 klaar zijn. Dit is de slechtste FIFA-variant ooit. Daar kan ik het wel op blijven gooien, maar het is niet anders."

Toekomst