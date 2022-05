Een blik op FC Utrecht, Heracles Almelo en NEC: de ploegen die Willem II een handje kunnen helpen

FC Utrecht komt op visite in Tilburg en is al zeker van de play-offs om Europees voetbal, er is een kans dat de ploeg nog stijgt van de zevende naar de zesde plaats. ,,Die plek willen we nog pakken”, stelt trainer Rick Kruys, vanwege het thuisvoordeel in die play-offs. Hij is dan ook geenszins van plan om medewerking te verlenen aan Willem II. ,,Zij vechten voor hun laatste kans, gaan alles op alles zetten om te winnen. Dat maakt de uitdaging om zelf te winnen leuk. Je weet dat er een goede atmosfeer hangt en dat je voor honderd procent mee moet gaan in de strijd en de duels die Willem II op de mat legt.”