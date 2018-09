Een penalty, dit keer zonder hupje van Fran Sol

Trainer Adrie Koster had bij die laatste training 20 veldspelers en 3 keepers tot zijn beschikking. Doelman Timon Wellenreuther trainde net als eerder deze week uit voorzorg apart van de groep. Tot een grote oefenpartij kwam het niet, al was de afsluiting heel pittig. Op een half veld speelde de selectie partijtjes vijf-tegen-vijf. Behalve Sol schaarde ook Jordens Peters zich bij de doelpuntenmakers. Dan is de tijd rijp om het in echt wedstrijdverband te gaan proberen.

James McGarry verliet eerder het trainingsveld. Hij liep een blessure op. Ook de Spaanse middenvelder Pol Llonch zal tijdens zijn drie vrije dagen het beurse plekje van de laatste trainingsdag nog wel voelen.

Interland

McGarry en zijn landgenoot Michael Woud hadden geen interlandverplichtingen. Dat gold niet voor een aantal andere spelers. Dylan Ryan kwam al bij het krieken van de dag voor Australië onder 19 in actie. Het clubteam van de Newcastle Jets, nummer twee in de A-league, bleek met 4-1 te sterk. Deze ochtend speelt Australië onder 19 opnieuw.

Aras Özbiliz begon met de Armeense nationale ploeg als basisspeler aan de serie wedstrijden in de Nations League. In Yerevan was Liechtenstein de tegenstander. Het thuisland won met 2-1. Özbiliz zorgde bij beide goals voor de assist. Zondag speelt Armenië opnieuw, uit tegen Macedonië. Donis Avdijaj begint vandaag in Azerbeidjan met Kosovo aan de Nations League en speelt maandag thuis tegen de Faeröer Eilanden.