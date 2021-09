Een prima moment voor Willem II om PSV te ontvangen zaterdag

Volop reden voor vreugde en bravoure dinsdagavond. Redenen te over om het van de daken te schreeuwen in Tilburg en omstreken. Hoeveel punten pakte Willem II vorig seizoen in ‘dezelfde’ zes wedstrijden? Slechts drie (als we het via de play-offs gepromoveerde NEC vervangen door het via de play-offs gedegradeerde FC Emmen). Op hoeveel punten komt Willem II aan het eind van de competitie uit als we dit gemiddelde doortrekken? Drieënzeventig! En hoeveel clubs bevinden zich tussen Willem II en aartsrivaal NAC in het Nederlandse profvoetbal? Tweeëndertig!