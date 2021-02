Eén tegengoal en Willem II is in shock: daar valt amper tegenop te coachen

Het was alsof Willem II in shock raakte door de onverwachte tegentreffer vlak voor het rustsignaal zondagmiddag. De 1-0 van Feyenoord hing allerminst in de lucht na een eerste helft waarin de betere kansen juist voor de Tilburgers waren geweest. En dan als donderslag bij heldere hemel: die ene aanval die dwars door de verdediging van Willem II sneed en waaruit Jens Toornstra raak knalde.