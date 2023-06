Eerste training, oefenduel in Diessen, Sparta te gast op Koningsdag: dit is de voorbereiding van Willem II

De kater van 2022/23 is nog maar nauwelijks verdwenen, of de voorbereiding op 2023/24 begint alweer bijna. Over iets meer dan twee weken staan de Willem II’ers voor het eerst op het trainingsveld. Het programma voor de voorbereidingsweken ziet er als volgt uit.

Na een korte vakantie melden de spelers en stafleden zich eind deze maand weer in Tilburg. Er volgen eerst wat fysieke tests, de eerste échte training is op donderdag 29 juni, op het trainingsveld achter het stadion. De eerste oefenwedstrijd is een weekje later, op bezoek bij stadgenoot RKSV Sarto. Zoals te doen gebruikelijk spelen de Tricolores ook dit jaar tegen RKDSV, op Sportpark de Alsie in Diessen. Daarnaast wordt er ook geoefend tegen FC Eindhoven.

Eerder maakte FC Andorra (de club waar voormalig Barcelona-verdediger Gerard Piqué eigenaar van is) melding van een oefenduel met Willem II, maar die wedstrijd gaat niet door. Voor dinsdag 25 juli zoeken de Tilburgers nog naar een tegenstander. Ook is er een trainingskamp, al blijft Willem II wel weer in eigen land. Sterker nog: in eigen provincie. Van maandag 24 juli tot en met zaterdag 29 juli verblijven spelers en staf in Sint-Michielsgestel, waar er zal worden getraind op de velden van amateurclub SCG’18.

Volledig scherm In de voorbereiding op afgelopen seizoen ging Willem II nog op trainingskamp in Oisterwijk. © Pro Shots / Toin Damen

Aansluitend op dat trainingskamp is de traditionele Koningsdag, Willem II speelt dan tegen Sparta. Het was wachten op definitief groen licht van de Rotterdammers, die hun voorbereidingsschema hadden moeten omgooien als ze zich via de play-offs zouden hebben geplaatst voor de voorronde van de Conference League. Dat gebeurde niet: FC Twente was te sterk.

Op zaterdag 5 augustus staat vervolgens de laatste oefenwedstrijd gepland, de tegenstander is door de club nog niet bekendgemaakt. Naar verluidt zou het gaan om SK Beveren: de club die afgelopen seizoen als tweede eindigde op het tweede niveau van België heeft op die dag haar eigen Open Dag. Bij Beveren stonden afgelopen seizoen onder anderen ex-Willem II’ers Jorn Brondeel, Dries Wuytens en Derrick Tshimanga onder contract.

Eerste competitieduel uit?

Het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen begint op vrijdag 11 augustus. Het conceptprogramma wordt later deze maand gepubliceerd, maar het heeft er alle schijn van dat Willem II begint met een uitwedstrijd. Dat heeft de club aangevraagd bij de KNVB, aangezien er de komende periode (als het goed is) wordt begonnen met de eerste verbouwingen aan het Koning Willem II Stadion.

Voorlopige programma voorbereiding Willem II:

Donderdag 29 juni: eerste training

Woensdag 5 juli, 19.00: Sarto - Willem II (Sportpark Westend, Tilburg)

Zaterdag 8 juli, 15.00 uur: RKDSV - Willem II (Sportpark de Alsie, Diessen)

Zaterdag 15 juli, 13.00 uur: Willem II - FC Eindhoven (Sportpark De Klokkenberg, Loon op Zand)

Maandag 24 juli t/m zaterdag 29 juli: trainingskamp in Sint-Michielsgestel

Dinsdag 25 juli: n.n.b.

Zaterdag 29 juli, 13.00 uur: Willem II - Sparta (Koning Willem II Stadion, op de Koningsdag)

Zaterdag 5 augustus: n.n.b.

Vrijdag 11 augustus: start KKD-seizoen