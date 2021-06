Eerste training Willem II op zaterdag 26 juni, oefencampagne vanwege jubileum geopend tegen amateurtak

Het oefenprogramma van Willem II ter voorbereiding op het seizoen 2021/22 is bekend. De eerste training onder leiding van de nieuwe trainer Fred Grim staat gepland voor zaterdag 26 juni, waarna de oefencampagne dit jaar níét wordt geopend tegen de Diessense selectie, zoals de laatste jaren traditie was.

Willem start het eredivisie-seizoen op zondag 15 augustus (16.45 uur) met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Dat is drie dagen nadat de club het 125-jarig bestaan viert. Zoals heel veel zaken komend seizoen in het teken zullen staan van het jubileum, geldt dat ook voor de eerste oefenwedstrijd. Op zaterdag 3 juli (18.00 uur) is niet de Diessense selectie, maar de amateurtak van Willem II zelf de tegenstander. Die eerste oefenpot wordt gespeeld op het jeugdcomplex aan de Rueckertbaan.

Op dinsdag 6 juli wordt er alsnog tegen de Diessense selectie gespeeld, die wedstrijd is om 19.00 uur in Diessen. Daarna zijn ook de topamateurs van Quick Boys, eerstedivisionist Excelsior, de Belgische club Lierse Kempenzonen en Sparta Rotterdam tegenstanders van de ploeg van Grim. Die laatste wedstrijd is de afsluiter van de voorbereiding. Een week eerder (op zaterdag 31 juli) wordt er eveneens nog een oefenwedstrijd gespeeld, maar de tegenstander, locatie en tijdstip zijn nog niet bekend.

Programma voorbereiding Willem II:

Zaterdag 26 juni: eerste training

Zaterdag 3 juli, 18.00 uur: Willem II - Willem II amateurs (in Tilburg)

Dinsdag 6 juli, 19.00 uur: Diessense selectie - Willem II (in Diessen)

Zaterdag 10 juli, 15.00 uur: Quick Boys - Willem II (in Katwijk)

Zaterdag 17 juli, 19.00 uur: Willem II - Excelsior (in Tilburg)

Zaterdag 24 juli, 13.00 uur: Willem II - Lierse Kempenzonen (in Tilburg)

Zaterdag 31 juli: n.n.b.

Zaterdag 7 augustus, 14.00 uur: Willem II - Sparta Rotterdam (in Koning Willem II Stadion)

Zondag 15 augustus: start competitie