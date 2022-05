Eerste Willem II-training in voorbereiding op het nieuwe seizoen op maandag 20 juni

Hofland zette maandag zijn krabbel, nadat zaterdag al bekend was geworden dat hij tot medio 2024 heeft bijgetekend. De Limburger was half maart de opvolger van de ontslagen Fred Grim en zorgde voor een ommekeer in Tilburg. In de acht duels onder Hofland pakte Willem II elf punten, maar dat was net niet genoeg voor handhaving. Zodoende spelen de Tilburgers komend seizoen op het tweede niveau.

De eerste training in aanloop naar dat seizoen is dus niet in het weekend (zoals de laatste jaren vaak het geval was) maar op maandag 20 juni, nu over precies vier weken. Ook is duidelijk dat spelers en staf wederom een aantal dagen op trainingskamp gaan in Hotel De Rosep in Oisterwijk. Het precieze programma voor de rest van de voorbereiding, met uiteraard meerdere oefenwedstrijden, wordt later bekendgemaakt.