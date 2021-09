Effectieve hoogvlieger Willem II kan zich meten met Ajax, PSV en Feyenoord

Het is dat Marco van Ginkel woensdagavond met een late kopbal voorkwam dat PSV punten liet liggen bij Go Ahead Eagles, anders hadden de Eindhovenaren dertien punten uit zes duels gehad. Net als de Tilburgers, inderdaad. En dan was de wedstrijd van morgen een confrontatie geweest tussen de gedeelde nummers twee van de eredivisie. Dat is nu dus niet het geval, maar desondanks is Willem II - PSV een heuse topper.