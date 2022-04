Eindelijk kan Hornkamp weer gek doen: ‘Ik wil zó graag bewijzen dat ik eredivisiewaardig ben’

Zo’n tweeënhalve week geleden gaf Hornkamp een inkijkje in zijn hoofd. Hij had zijn Willem II-debuut op 6 februari (de 3-1 zege op RKC Waalwijk) nog gevierd met een doelpunt, maar sindsdien stond hij droog. En dat vrat aan hem, gaf hij toe. ,,Ik wil alleen maar scoren, scoren, scoren. Dat is het enige waar ik aan denk. Samen met het publiek gek worden na een goal... Man, daar hou ik van”, sprak hij.

Tegen Vitesse was het eindelijk weer zo ver. Na precies 3 minuten en 49 seconden joeg hij de bal schitterend tegen de touwen en kon hij inderdaad weer gek doen met het publiek. ,,Hoeveel frustratie er in dat schot zat?” Er verschijnt een jongensachtige, ondeugende grijns op het gezicht van Hornkamp. ,,Best wel wat, ja. Ik was al een tijdje écht op zoek naar die goal, nu kreeg ik eindelijk weer een goede kans. Dan is het niet nadenken en rammen, op instinct.”

Een mooie opsteker voor Hornkamp, op wie de laatste weken nogal wat kritiek klonk. Is hij wel de juiste spits voor dit Willem II? Is hij niet te licht voor het hoogste niveau? ,,Daar ben ik niet mee bezig. Maar los daarvan: ik wil gewoon zó graag bewijzen dat ik een eredivisiewaardige spits ben. Getwijfeld heb ik nooit, als je te veel gaat nadenken gaat het fout, maar toch... Kijk: ik ben ontzettend blij en trots dat ik hier mag voetballen, dus dan is het frustrerend als het niet lukt. Ik vond soms dat ik echt wel goed speelde. Maar als je niet scoort, dan maakt dat allemaal niet uit. Gelukkig is me dat nu weer wel gelukt.”

Jizz Hornkamp gaat uit zijn dak na zijn (zo zou later blijken) winnende goal tegen Vitesse: 1-0. © Pro Shots / Marcel van Dorst