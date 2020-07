Eindelijk, supporters Willem II mogen weer bij eerste training zijn: ‘Het voelt een beetje als thuiskomen’

Willem II enigszins gehavend van start

17:12 Willem II begint enigszins gehavend aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Adrie Koster is aan zijn enkel geopereerd en moet zich behelpen met een kruk. De kans is aanwezig dat Robbin Ruiter, de beoogde nieuwe doelman, dinsdag om 14.00 uur bij de eerste training in Tilburg nog ontbreekt.