El Khayati strijkt neer bij Willem II: ‘Vreemd dat ik clubloos was? Je bent de vijfhonderdste die dat zegt’

Willem II slachtof­fert ook directeur Mathijsen: ‘Per direct op non-ac­tief om verschil van inzicht’

Willem II heeft bevestigd dat trainer Fred Grim én technisch directeur Joris Mathijsen per direct zijn vertrokken bij de club. Laatstgenoemde was sinds 2016 werkzaam in Tilburg, maar moet nu het veld ruimen. ,,Het valt ons zwaar.”

8 maart