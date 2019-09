Elton Kabangu: bijna een droomdebuut bij Willem II

Nadat Feyenoord via een strafschop aan de leiding was gekomen, stuurde Willem II-trainer Adrie Koster twee verse aanvallers het veld in: Paul Gladon en Elton Kabangu. Met name die laatste stookte het vuurtje in het Tilburgse kamp nog maar eens op met een paar dreigende acties. En toe was daar die enorme kans in de extra tijd... ,,Op zich goed dat Paul en ik op dat moment allebei willen scoren. Maar we liepen nu elkaar min of meer in de weg, waardoor het geen doelpunt werd. Heel zuur. We hebben de tweede helft gedomineerd en hadden zeker een punt verdiend.”