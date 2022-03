Elton Kabangu is opvallend positief over de afloop van dit seizoen voor Willem II

Video Freek Heerkens is stellig: ‘Het was 100 procent een penalty’

Voor Freek Heerkens was het na de wedstrijd klip en klaar. Willem II was op slag van rust een strafschop onthouden. Scheidsrechter Dieperink had de bal op de stip gelegd nadat Heerkens naar de grond ging, maar de VAR draaide de beslissing terug.

21 maart