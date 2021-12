Elton Kabangu: ‘Met die goal kon ik iets terug doen voor mensen die er voor mij waren’

,,Er was strijd, er was beleving. Meer dan de laatste tijd. Toen ik hoorde dat ik in de basis stond, was ik blij, maar ook gefocust. En ik had het gevoel dat ik er klaar voor was. Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer. Ik voelde zijn vertrouwen”, aldus de Belg.

Lang geduurd

,,Ja, het heeft lang geduurd tot ik een keer mocht starten. Dat was niet altijd makkelijk. In het begin van het seizoen wonnen we veel wedstrijden en dan is het logisch dat de trainer niet snel wisselingen aanbrengt.”

Kabangu schreewde het uit nadat hij Willem II op 1-1 had gezet tegen AZ. ,,Ik riep meteen naar mijn moeder. Zij heeft me enorm gesteund toen ik met corona in het ziekenhuis lag en daarna ook. En met deze goal kon ik voor mijn gevoel iets terug doen voor alle mensen die mij gesteund hebben. Familie, vrienden, de club.”

Perspectief

Volgens de aanvaller biedt de prestatie tegen AZ perspectief voor het duel met NEC woensdag. ,,Het begint met strijd en dat hebben we nu getoond. Als we dat vasthouden, ben ik er zeker van dat we weer punten gaan halen.”

Volledig scherm Hier stuit Elton Kabangu nog op de doelman van AZ, later zou hij wel scoren. © Pro Shots / Toin Damen