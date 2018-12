Emmen is voor Palacios uitzwaaiduel: ‘Doet me veel pijn dat ik de derby met NAC moet missen’

Diego Palacios moet even slikken. Als Willem II op 20 januari thuis tegen NAC aantreedt, maakt hij zich in Chili op voor een wedstrijd in het Estadio La Granja van Curicó tegen Uruguay. Het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams tot 20 jaar is dan toe aan de tweede speelronde. ,,Het doet me veel pijn dat ik de derby moet missen, want die wil iedereen graag spelen”, kijkt hij al even over de laatste klus met Willem II in 2018 tegen FC Emmen heen. Maar bij het landenkampioenschap mag de ambitieuze linksback uit Ecuador niet ontbreken.