Emotionele droomgoal voor Kabangu: ‘Ik moest meteen denken aan mama, deze was voor haar’

Het was een minuutje of twee na zijn 1-1 tegen AZ, toen de camera van ESPN ruim tien seconden lang inzoomde op Elton Kabangu. Tien seconden waarin de emotie van het beeldscherm te scheppen was. De tv-kijker zag hoe ‘Ella’ nog wat aan het uitpuffen was na zijn vreugde-explosie, terwijl de Belgische aanvaller zich ondertussen begon te realiseren wat hij zojuist had geflikt. Een voorzichtige grijns, een overpeinzende blik naar het gras, daarna het langzaam indalende besef, uiteindelijk resulterend in een mooie lach. En dat allemaal in een paar seconden tijd, perfect in beeld gebracht.