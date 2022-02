Enorme dreun voor Willem II: smaakmaker Thijs Oosting loopt zware knieblessure op

Voorbeschouwing Willem II-trai­ner Grim: ‘Verliezen kost energie, maar winnen levert energie op’

Willem II-trainer Fred Grim constateert dat zijn spelers afgelopen week (logischerwijs) een veel beter humeur hadden dan in de afgelopen maanden vaak het geval was. In aanloop naar Sparta Rotterdam-uit (zondag, 12.15 uur) is hij echter waakzaam.

