Enorme opsteker voor captain Llonch en Willem II: ‘blessure-angst’ blijkt niet terecht

video Driess Saddiki: ‘Het lukte ons niet om het tiental van FC Twente kapot te spelen’

Willem II-middenvelder Driess Saddiki stelde dat de stemming na afloop in de kleedkamer ‘toch wel teleurgesteld’ was. ,,Als je tweede helft met elf tegen tien mag beginnen, en je weet niet te winnen, is dat ook wel logisch.”

17 oktober