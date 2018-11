Enorme run op kersttrui Willem II, club raakt in razend tempo door voorraad heen

Willem II-aanvaller Avdijaj ziet Kosovo op de bank promoveren in Nations League

10:02 Donis Avdijaj was dinsdagavond bankzitter bij de laatste wedstrijd van Kosovo in groep 3 van league D van de Nations League. De aanvaller van Willem II zich zijn land in Pristini met 4-0 winnen van Azerbeidzjan en promoveren naar league C.