Eredivisie is halverwege; nieuwe fase in ‘coronaprotocol’ KNVB

Nu alle clubs in de eredivisie 17 wedstrijden hebben gespeeld, is er een volgende fase ingetreden in het ‘coronaplan’. Als de competitie voor of tijdens de speelronde van afgelopen weekend was gestaakt, dan hadden niet alle clubs 50% van de wedstrijden gespeeld. Volgens het nieuwe protocol zouden alle uitslagen dan worden geschrapt. Er zou geen kampioen worden uitgeroepen, er zouden geen Europese tickets worden verdeeld op basis van de tussenstand en er zouden geen clubs degraderen. Die fase is dus gepasseerd inmiddels.

Fase 2

We zitten nu in fase 2: die waarbij tussen de 50% en 85% van de competitiewedstrijden zijn gespeeld. Wordt de eredivisie dán beëindigd, dan worden er wél Europese tickets verdeeld op basis van de tussenstand. Maar er is alleen sprake van een kampioen als de aanvoerder van de ranglijst niet meer ingehaald zou kunnen worden in het restant van de competitie. En een club degradeert in deze fase alleen als het op dat moment niet meer mogelijk zou zijn geweest om boven plaats 17 te eindigen in het restant van de competitie.

17 clubs in eredivisie mogelijk

Het is dan dus mogelijk dat in het daaropvolgende seizoen een gewijzigd aantal teams deelneemt aan de ere- en eerste divisie. Bijvoorbeeld: als Cambuur al gepromoveerd is op het moment dat er tussen de 50% en 85% van de wedstrijden zijn gespeeld in de eerste divisie, dan mag die club het daaropvolgende seizoen in de eredivisie uitkomen, ook als er in de eredivisie nog geen enkele club definitief gedegradeerd is. De eredivisie zal het volgende seizoen dan uit 19 clubs bestaan. Andersom kan het ook. Als Emmen al definitief gedegradeerd is op het moment dat de competitie wordt stilgelegd tussen speelronde 17 en 29, maar in de eerste divisie nog geen enkele club definitieve promotie heeft veilig gesteld, dan telt de eredivisie het volgende seizoen slechts 17 clubs.

Fase 3

Als alle clubs minimaal 85% van de competitieduels hebben afgewerkt (29 van de 34) dan geldt de tussenstand als eindstand. Er is dan sprake van een kampioen, de Europese tickets worden verdeeld op basis van de stand op dat moment én de onderste twee ploegen in de eredivisie degraderen. Wat er gebeurt met de nummer 16 van de eredivisie, die eigenlijk play-offs zou moeten spelen om promotie/degradatie, is niet duidelijk. Meest waarschijnlijk is dat de nummer 16 van de eredivisie zich handhaaft en dat de clubs in de eerste divisie die zich hadden geplaatst voor de play-offs, in de eerste divisie moeten blijven.

