‘Eredivisie-wisselkoning’ Fred Grim heeft álle Willem II’ers keihard nodig

Wanneer is succes nog een ‘Sprookje van Grim’?

23 september Nee, face-to-face is nog niemand de afgelopen dagen begonnen over ‘het Sprookje van Grim’ tegen de coach van Willem II. ,,Maar ik heb het al wel her en der gelezen”, zegt Fred Grim, die met de Tilburgse club na zes speelronden verrassend op de derde plek staat in de eredivisie.