Europese wedstrijd Willem II een dag vervroegd

Willem II tegen Bala, Viking of Progrès in tweede kwalifica­tie­ron­de Europa League

31 augustus Willem II speelt in de tweede kwalificatieronde van de Europa League tegen Bala Town uit Wales, Viking Stavanger uit Noorwegen of Progrès Niederkorn uit Luxemburg. Dat heeft de UEFA op haar website gepubliceerd. Hier lees je een profiel over de drie clubs.