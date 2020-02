‘Everybody Hurts’: scheidsrechter Blom verlaat geblesseerd het veld bij Willem II - Heracles

Op de tribune zat de sfeer er ondertussen goed in, omdat in het Koning Willem II Stadion heel toepasselijk ‘Everybody Hurts’ van de Amerikaanse band R.E.M. uit de speakers klonk. Nadat ook de lokale kraker ‘De Toreador’ van Wilbert Pigmans voorbij kwam, werd de wedstrijd enkele minuten later weer hervat met vierde man Robin Hensgens voor het eerst in de eredivisie in de rol van scheidsrechter.