Ex-Willem II’er Avdijaj kan na degradatie met Hearts alweer op zoek naar nieuwe club

Deze week in... 2009 Voetbal­sters Willem II van de leg voor 10.000 toeschou­wers: ‘Na zeventig minuten was het vrij leeg’

31 mei We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. De voetbalsters van Willem II spelen in 2009 voor tienduizend toeschouwers de kampioenswedstrijd tegen AZ. Kika van Es, Kirsten van de Ven en Renée Slegers over die periode.