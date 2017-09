Falkenburg gaat Willem II wel een beetje missen

Hij lacht hardop. ,,Clubhopper… ik kan moeilijk zeggen dat ik niet aan de kwalificaties daarvoor voldoe.” ADO is al zijn zevende club, na Sparta, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC en Willem II. ,,Maar ik zie het niet als negatief. Het houdt me fris en scherp, elke keer een nieuwe omgeving. Dat is spannend en leuk, echt.”

Ergens in een doos, in zijn ouderlijk huis, heeft hij van al zijn clubs een shirt bewaard. ,,In mijn jongenskamer van vroeger hangen en staan nog veel voetbalspullen. Misschien moet ik die zeven shirts daar eens ophangen. Alhoewel, ik denk dat ik dat niet qua ruimte niet red, haha.”

Aan zijn periode bij Willem II kwam deze zomer een eind na een naar eigen zeggen ‘goed jaar’ en een ‘wat minder jaar’ bij de club. In afwachting van een nieuwe werkgever vroeg hij Erwin van de Looi of hij met Willem II mocht meetrainen in de voorbereiding. Dat mocht niet, maar bij Jong Willem II kon hij wel terecht. ,,Gisteren op de training bij ADO bleek ik 13 kilometer gelopen te hebben, het meest van iedereen. Toen heb ik Edwin Linssen even een appje gestuurd om hem nog een keer te bedanken dat ik bij zijn team heb mogen meetrainen. Daardoor heb ik nu een perfecte conditie. Ik vond het ook mooi om met gasten te trainen die tien jaar jonger zijn dan ik. Sommige jongens, zoals Luca da Silva, praatten graag met mij over voetbal. Ik vind het mooi om ze wat mee te geven. Misschien ga ik daar wat mee doen als ik zelf gestopt ben.”

Hoewel Leidenaar Falkenburg bij ADO Den Haag zo ongeveer terug bij zijn roots is, zal hij Tilburg wel een beetje gaan missen. ,,Het is echt een leuke stad. Ik woonde met mijn vriendin midden in het centrum. Ze hadden me gewaarschuwd dat het een lelijke stad is. Maar als je goed zoekt, zijn er genoeg mooie plekjes. Wij kwamen bijvoorbeeld heel graag in de Spoorzone, daar is iets bijzonders aan het groeien. Bij RAW hebben we geregeld urenlang in de zon gezeten en een biefstukje gegeten. Of bij de Houtloods, ook zo’n leuk tentje.”

Het scheelde overigens weinig of Falkenburg had in de tweede Bundesliga gespeeld. ,,Ik was met mijn zaakwaarnemer in Duitsland om met mensen van Jahn Regensburg te praten, toen ADO zich meldde. Hoewel het er bij Regensburg prima uitzag allemaal, heb ik op gevoel voor Den Haag gekozen. Dat zijn meestal de beste beslissingen. En er zat ook wel een beetje verstand bij. Mijn vriendin gaat het laatste jaar van haar studie in, in Den Haag.”

Volledig scherm Erik Falkenburg in het tenue van zijn nieuwe club ADO Den Haag. © rv

Zijn wens om ook eens in het buitenland te voetballen, zet hij even in de koelkast. ,,Ik heb een contract voor twee jaar bij ADO. Daarna ben ik 31 en is mijn vriendin ook transfervrij, haha. Wie weet wat er dan nog gebeurt.”