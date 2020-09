Fanatieke aanhang Willem II boycot eerste thuisduels en staat plaatsen af

Willem II kan bij winst in Europa League stuiten op Lens, Waterman of Gerrard

1 september Willem II kan, als het succesvol is tegen Progres Niederkorn in de tweede kwalificatieronde van de Europa League, heel aardige tegenstanders treffen. Met een paar oude bekenden, zoals doelman Boy Waterman (OFI Kreta), Charlison Benschop (Apollon Limassol) of Jeremain Lens (Besiktas).