Fans Willem II bieden Fran Sol in Oisterwijk cadeau aan

Dani Koks traint mee bij FC Eindhoven

23 juli Dani Koks (20) sloot maandagochtend aan bij de training van FC Eindhoven. De middenvelder, die op proef is, werd hoofdzakelijk opgeleid door Willem II. Tussen 2012 en 2015 vertoefde hij in de jeugdopleiding van Ajax en werd daar Oranje-jeugdinternational. Na zijn terugkeer bij Willem II bleef Koks steken in het beloftenteam.