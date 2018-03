FC Utrecht: doorgaans taaie kost voor Willem II

Maar: van de laatste drie thuiswedstrijden tegen FC Utrecht won Willem II er twee. Dat biedt hoop voor de onderlinge ontmoeting zaterdagavond (20.45 uur) in Tilburg. Zeker omdat Willem II de smaak in eigen huis te pakken heeft. De laatste drie thuisduels in de eredivisie werden gewonnen, met een totaaldoelsaldo van 9-0. Mocht ook FC Utrecht zaterdag aan de zegekar worden gebonden, dan is het voor het eerst sinds september/oktober 2004 dat Willem II minstens vier opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie weet te winnen.